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Тело убитого казахстанскими пограничниками гражданина Азербайджана передано семье

Тело убитого пограничниками Казахстана азербайджанца передано семье

Тело гражданина Азербайджана, убитого пограничниками береговой охраны Казахстана, возвращено азербайджанской стороне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана.

6 мая тело жителя Нефтчалинского района Ибрагимова Гахрамана Камиль оглу 1969 г.р., убитого 30 апреля 2020 года пограничниками береговой охраны Пограничной службы Казахстана при задержании 4 граждан Азербайджана в Каспийском море, было передано пограничному сторожевому кораблю береговой охраны ГПС в Каспийском море. 

Тело было передано семье покойного в тот же день.

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