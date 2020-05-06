Тело убитого казахстанскими пограничниками гражданина Азербайджана передано семье

Тело гражданина Азербайджана, убитого пограничниками береговой охраны Казахстана, возвращено азербайджанской стороне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана.

6 мая тело жителя Нефтчалинского района Ибрагимова Гахрамана Камиль оглу 1969 г.р., убитого 30 апреля 2020 года пограничниками береговой охраны Пограничной службы Казахстана при задержании 4 граждан Азербайджана в Каспийском море, было передано пограничному сторожевому кораблю береговой охраны ГПС в Каспийском море.

Тело было передано семье покойного в тот же день.