 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Тело сына известного кинорежиссера передано его семье

    Он будет похоронен на кладбище в Амираджанах

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Тело сына известного кинорежиссера Азербайджана, заслуженного деятеля искусства Фикрета Алиева - Рашада Алиева передано его семье.

    Об этом Report сообщили родственники Р.Алиева. 

    Р.Алиев будет похоронен сегодня на кладбище в Амираджанах.

    Отметим, что Р.Алиев пропал 25 января этого года. Он вышел из дома в 08.35, чтобы пойти на работу, и не вернулся. Вчера его тело было найдено в море. Официальной информации о самоубийстве или убийстве пока нет.  

    Напомним, что Р.Алиев родился 13 декабря 1973 года. Он работал оператором-постановщиком на Общественном телевидении. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi