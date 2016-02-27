​Тело сына известного кинорежиссера передано его семье

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Тело сына известного кинорежиссера Азербайджана, заслуженного деятеля искусства Фикрета Алиева - Рашада Алиева передано его семье.

Об этом Report сообщили родственники Р.Алиева.

Р.Алиев будет похоронен сегодня на кладбище в Амираджанах.

Отметим, что Р.Алиев пропал 25 января этого года. Он вышел из дома в 08.35, чтобы пойти на работу, и не вернулся. Вчера его тело было найдено в море. Официальной информации о самоубийстве или убийстве пока нет.

Напомним, что Р.Алиев родился 13 декабря 1973 года. Он работал оператором-постановщиком на Общественном телевидении.