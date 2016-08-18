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    Тело Ровшана Джаниева сегодня вечером спецрейсом доставят из Стамбула в Лянкяран

    Похороны состоятся 19 августа на городском кладбище Сардахыл в квартале Кичик Базар

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Сегодня вечером спецрейсом из Стамбула в Лянкяран доставят тело скончавшегося в больнице после покушения известного авторитета Ровшана Джаниева (Лянкяранского).

    Как сообщает Report, самолет приземлится в Лянкяранский аэропорт в 21:45 по бакинскому времени.

    Похороны Р.Лянкяранского состоятся 19 августа на городском кладбище Сардахыл в квартале Кичик Базар.

    Напомним, что инцидент произошел в Стамбуле. Автомобиль с государственным регистрационным номером 90 ND 011, в котором находился Р.Лянкяранский, при выезде из отеля на бульваре Барбароссы подвергся нападению двух вооруженных лиц, подъехавших к отелю на другом автомобиле.

    В результате нападения получили ранения сам Лянкяранский и его водитель.

    Нападавшие скрылись с места преступления.

    Р.Лянкяранский и водитель были доставлены в больницу. 

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