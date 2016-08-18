Тело Ровшана Джаниева сегодня вечером спецрейсом доставят из Стамбула в Лянкяран

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Сегодня вечером спецрейсом из Стамбула в Лянкяран доставят тело скончавшегося в больнице после покушения известного авторитета Ровшана Джаниева (Лянкяранского).

Как сообщает Report, самолет приземлится в Лянкяранский аэропорт в 21:45 по бакинскому времени.

Похороны Р.Лянкяранского состоятся 19 августа на городском кладбище Сардахыл в квартале Кичик Базар.

Напомним, что инцидент произошел в Стамбуле. Автомобиль с государственным регистрационным номером 90 ND 011, в котором находился Р.Лянкяранский, при выезде из отеля на бульваре Барбароссы подвергся нападению двух вооруженных лиц, подъехавших к отелю на другом автомобиле.

В результате нападения получили ранения сам Лянкяранский и его водитель.

Нападавшие скрылись с места преступления.

Р.Лянкяранский и водитель были доставлены в больницу.