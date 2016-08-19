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    Тело Ровшана Ленкоранского доставлено в Азербайджан из Турции - ФОТО - ВИДЕО

    Гроб встречали около двух тысяч человек

    Баку. 19 Августа. REPORT.AZ/ Тело азербайджанского авторитета Ровшана Ленкоранского доставлено на родину из Станбула.

    Об этом сообщил корреспондент Report-a, находящийся в аэропорту Лянкярана.

    Самолет приземлился в Лянкяранский аэропорт в 00:00 по бакинскому времени. Гроб встречали близкие покойного и около двух тысяч человек из районов Азербайджана.

    Похороны Р.Лянкяранского состоятся 19 августа на городском кладбище Сардахыл в квартале Кичик Базар.

    Напомним, что инцидент произошел в Стамбуле. Автомобиль с государственным регистрационным номером 90 ND 011, в котором находился Р.Лянкяранский, при выезде из отеля на бульваре Барбароссы подвергся нападению двух вооруженных лиц, подъехавших к отелю на другом автомобиле.

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