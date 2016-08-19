Тело Ровшана Ленкоранского доставлено в Азербайджан из Турции - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 19 Августа. REPORT.AZ/ Тело азербайджанского авторитета Ровшана Ленкоранского доставлено на родину из Станбула.

Об этом сообщил корреспондент Report-a, находящийся в аэропорту Лянкярана.

Самолет приземлился в Лянкяранский аэропорт в 00:00 по бакинскому времени. Гроб встречали близкие покойного и около двух тысяч человек из районов Азербайджана.

Похороны Р.Лянкяранского состоятся 19 августа на городском кладбище Сардахыл в квартале Кичик Базар.

Напомним, что инцидент произошел в Стамбуле. Автомобиль с государственным регистрационным номером 90 ND 011, в котором находился Р.Лянкяранский, при выезде из отеля на бульваре Барбароссы подвергся нападению двух вооруженных лиц, подъехавших к отелю на другом автомобиле.