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    Тело погибшего в России от огнестрельного ранения сына главы диаспорской организации доставлено в Баку

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Тело погибшего в Самарской области России от огнестрельного ранения сына главы азербайджанской диаспорской организации доставлено в Баку.

    Как сообщили Report близкие покойного, автомобиль с телом выехал в Азербайджан из Самары 5 декабря и прибыл в Баку утром 7 декабря.

    Церемония прощания с Агшином Керимовым состоится в поселке Ахмедли. Покойный будет похоронен на кладбище в Гюнешли рядом с могилой деда.

    Отметим, что 15-летний А. Керимов учился в 9 классе. 5 декабря, находясь дома, он выстрелил в себя. Получивший пулевое ранение в голову подросток скончался на месте происшествия. Предположительно, причиной случившегося стала неосторожность.

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