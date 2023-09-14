Тело погибшего в автокатастрофе военнослужащего Нихада Намазова доставлено в Товуз

11:35 Тело солдата армии Азербайджана Нихада Камраддин оглу Намазова, погибшего накануне в результате аварии военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом, было доставлено в город Говлар Товузского района. Как сообщает западное

Тело солдата армии Азербайджана Нихада Камраддин оглу Намазова, погибшего накануне в результате аварии военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом, было доставлено в город Говлар Товузского района.

Как сообщает западное бюро Report, проходит церемония прощания с военнослужащим.

Вместе с родственниками шехида в ней принимают участие официальные лица, представители общественности и жители района. Нихад Намазов будет похоронен на городском кладбище.

Отметим, что Н.Намазов был призван на действительную военную службу в июле, ему было 18 лет.

Напомним, что 13 сентября в результате ДТП военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом погибли военнослужащие азербайджанской армии Алиев Талех Салех оглу, Гасанов Эльгюн Эльшад оглу и Намазов Нихад Камреддин оглу.