Тело погибшего в авиакатастрофе в России азербайджанского бизнесмена будет доставлено на родину в Евлах

Евлах. 12 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджан доставят тело погибшего в авиакатастрофе в России азербайджанского бизнесмена.

Как сообщает западное бюро Report, гражданин Азербайджана Намиг Инаят оглу Гахраманов будет похоронен в родном Евлахском районе.

Намиг Инаят оглу Гахраманов 1971 г.р. еще ребенком уехал в Россию. В Орске он владел швейным цехом. Его компаньоном была россиянка.

Н.Гахраманов по прозвищу "Хаггыды" и его брат по прозвищу "Исим" ранее были членами криминального мира. Однако, позже Н.Гахраманов отошел от криминала.

Что же касается его брата, его осудили за незаконное ношение оружия. На данный момент он отбывает наказание.

Семья Н.Гахраманова живет на улице Адиля Искендерова в Евлахе.

Отметим, что 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", потерпел крушение. Самолет вылетел из аэропорта Домодедово, а через несколько минут потерпел крушение.

В момент крушения на борту самолета находились 65 пассажиров и 6 сотрудников экипажа. Все они, включая гражданина Азербайджана Намига Гахраманова, погибли.