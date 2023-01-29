Тело Орхана Аскерова доставлено в мечеть "Тезе Пир"

В мечеть "Тезе Пир" доставлено тело старшего лейтенанта Орхана Аскерова, погибшего в результате теракта в посольстве Азербайджана в Иране.
Как сообщает Report, О.Аскеров будет похоронен завтра на Аллее шехидов.
Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.
Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.