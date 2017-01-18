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    Тело одного из найденных в Баку мертвыми иностранцев отправлено на родину

    По факту ведется расследование

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Тело одного из найденных в квартире в Баку мертвыми иностранцев отправлено на родину.

    Как сообщает Report, тело одного из иностранцев, найденных на съемной квартире в Ясамальском районе, отправлено в город Кумба Республики Конго. 

    Вчера в Баку приехал отец Нджонджоха Ханса Экуму 1994 года рождения и забрал тело сына из Ясамальского районного отдела Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Сегодня утром в 05:00 тело Нджонджоха Ханса Экуму  отправлено в свою страну.

    Отметим, что он был студентом 1-го курса Азербайджанского технического университета. Вместе с ним были найдены тела четырех его соотечественников. Сообщается, что они умерли в результате отравления угарным газом. 

    По факту ведется расследование.

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