Тело найденного нефтяника передадут семье

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Установлена личность мужчины, тело которого было найдено 4 марта в результате проведенных поисково-спасательных операций. Как сообщили Report в штабе, тело принадлежит механику нефтегазодобывающего участка №1 Нефтегазодобывающего управления имени Н. Нариманова ПО "Азнефть" Эльчину Ягуб оглу Гасанову 1957 г.р.

По информации, тело покойного будет передано семье.

Отметим, что, согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики "О некоторых мерах в связи с происшествием на нефтесборном пункте Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана" от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство", продолжаются поисково-спасательные операции в установленных секторах.