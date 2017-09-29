Тело Лютфи Заде доставлено в Баку - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Тело всемирно известного ученого, профессора Университета Калифорнии Лютфи Заде доставлено в Мечеть Гейдара для его обмывания..

Как сообщает Report, тело ученого будет похоронено сегодня.

Отметим, что в 11:00 часов в здании Академии Наук Азербайджана состоятся церемония прощания со всемирно известным ученым.

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Тело всемирно известного азербайджанского ученого, основателя теории нечётких множеств и нечёткой логики, профессора Университета Калифорнии Лютфи Заде доставлено в Баку.

Как передает Report, в соответствии с желанием ученого быть похороненным в Азербайджане, его тело доставили на Родину.

Отметим, что в связи с этим были проведены все необходимые работы и документация.

Профессор Университета Калифорнии, всемирно известный азербайджанский ученый, основатель теории нечётких множеств и нечёткой логики Лютфи Заде скончался 6-го сентября утром в 7:30 по калифорнийскому времени (18:30 по бакинскому времени).