Тело Гаджи Мамедова было вскрыто и обследовано

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Тело бывшего старшего оперуполномоченного Главного управления уголовного розыска МВД Гаджи Мамедова, совершившего суицид в специализированном лечебном учреждении Пенитенциарной службы министерства юстиции, было доставлено в Бюро патологической анатомии.

Как сообщает Report, труп Г.Мамедова был вскрыт и обследован.

Напомним, что Г.Мамедов был арестован в ходе операции "Черный пояс", проведенной бывшим министерством национальной безопасности 10 марта 2005 года. 19 января 2007 года, согласно решению Суда по тяжким преступлениям, был приговорён к пожизненному заключению. По факту его суицида в Бакинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.