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    Тело Этимада Исмаилова сегодня привезут в Баку

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Тело убитого в Турции азербайджанского бизнесмена Этимада Исмаилова привезут в Баку сегодня вечером. 

    Как сообщает Report, в Баку также приедет супруга Э.Исмаилова, журналистка Севиль Нуриева. 

    Похороны бизнесмена состоятся завтра.

    Напомним, что Этимад Исмаилов поспорил в стамбульском офисе с бывшим начальником полиции Азербайджана Гезалем Дамировым. Г.Дамиров трижды выстрелил в Э.Исмаилова, после чего скрылся с места преступления. Хотя тяжело раненого Э.Исмаилова доставили в больницу, спасти его жизнь врачам не удалось. 

    В ходе проведенных турецкой полицией оперативно-розыскных мероприятий Г.Дамирова и еще одного человека задержали в Бешикташе.

    Отметим, что Этимад Исмаилов является сыном бывшего генпрокурора Азербайджана, экс-депутата, председателя партии "Адалят" Ильяса Исмаилова. 

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