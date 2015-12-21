Тело бывшего заместителя начальника Антитеррористического центра МНБ передано его семье

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Тело бывшего заместителя начальника Антитеррористического центра министерства национальной безопасности (МНБ), полковника Ильгара Алиева, совершившего суицид в 1-м Бакинском следственном изоляторе, передано его семье.

Об этом Report сообщил адвокат Ильгара Алиева - Рашад Мирмехдизаде.

И.Алиев будет похоронен сегодня.

Отметим, что согласно информации пенитенциарной службы, 20 декабря в 15:55 Алиев Ильгар Мустафа оглу совершил самоубийство в двухместной камере Бакинского следственного изолятора, где он содержался. И.Алиев обвинялся по статьям 302.2; 308.2 и 309.1 УК, и в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. По данным, его сокамерник вышел поговорить по телефону, и за короткий период его отсутствия И.Алиев из простыни соорудил веревку и повесился на решетке окна. Когда товарищ по камере вернулся и увидел произошедшее, то сразу же сообщил сотрудникам учреждения. Несмотря на неотложные меры врачей, спасти И.Алиева не удалось.

В связи с происшествием были проинформированы соответствующие следственные органы, родственники И.Алиева и его адвокат. Сотрудники Бакинский городской прокуратуры при участии судебно-медицинского эксперта провели осмотр на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК, ведется следствие.