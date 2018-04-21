Телекомпания ANS выиграла дело в суде

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде рассмотрели апелляционную жалобу на судебное решение по иску Независимой вещательной и медиа компании ANS против ООО Bakcell.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гамида Гамидова было зачитано решение.

По решению, жалоба ANS была удовлетворена, решение суда первой инстанции отменено. Суд не удовлетворил иск ООО Bakcell.

Отметим, что ООО Bakcell подало в суд на Независимую вещательную и медиа компанию ANS. Обратившееся в Бакинский административно-экономический суд №1 ООО Bakcell выдвинуло требование о взыскании долга.

Суд частично удовлетворил иск. Недовольная решением Независимая вещательная и медиа компания ANS подала апелляционную жалобу.

Как сообщили Report в отделе корпоративных коммуникаций Bakcell, Независимая вещательная и медиа компания ANS была корпоративным клиентом Bakcell:

"Из-за неуплаты долгов за телекоммуникационные услуги мы подали иск в суд. Бакинский административно-экономический суд №1 удовлетворил наш иск и принял постановление. После компания ANS подала апелляционную жалобу".

Напомним, что лицензия на телевизионное вещание Независимой вещательной и медиа компании ANS была ликвидирована в 2016 году.