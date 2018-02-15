Тела трех азербайджанцев, погибших при пожаре в Оренбурге, отправлены на родину

Москва. 15 февраля. REPORT.AZ/ Тела трех азербайджанцев, погибших при пожаре в Оренбурге, отправлены в Баку специальным авиарейсом.

Об этом российскому бюро Report сообщил президент Национального конгресса азербайджанцев Оренбургской области Аладдин Мамедов.

По его словам, сегодня все трое будут похоронены в Масаллинском районе. Он подчеркнул, что деньги для отправки тел на родину "собирались всем миром".

"Это нормальная практика: и в беде, и в радости азербайджанцы должны быть вместе. Нам звонили из посольства Азербайджана в России и предлагали свою помощь, но мы пока справляемся собственными силами", - добавил А.Мамедов.

Глава конгресса также сообщил, что накануне состоялся телефонный разговор посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглы и мэра Оренбурга Евгения Орапова, в ходе которого обсуждалась помощь пострадавшим при пожаре.

На данный момент одна из находящихся в больнице пострадавших 8-летняя Севиндж Гулиева пришла в сознание и уже разговаривает.

Состояние остальных пострадавших оценивается как стабильно тяжелое – все они подключены к аппарату искусственного жизнеобеспечения.

Напомним, что в пожаре в Оренбурге погибли граждане России и Азербайджана - Хатам Гулиев (1980 года рождения), Лейла Гулиева Хатам гызы (3 года), Эйсавар Гулиев Хатам оглы (6 лет) и Амрах (45-46 лет).

По предварительным данным, пожар возник в результате бытовой семейной ссоры, в ходе которой Садагат Гулиева облила всех присутствующих в квартире и себя бензином и подожгла.

В медицинские учреждения города были госпитализированы семь человек, в том числе трое несовершеннолетних детей. По дороге в больницу в машине скорой помощи скончались Лейла и Эйсавар Гулиевы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.