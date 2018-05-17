Тела пропавших зимой в Губе альпинистов переданы семьям - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Губа. 17 мая. REPORT.AZ/ Тела пропавших зимой в Губинском районе альпинистов переданы семьям.

Как сообщает северное бюро Report, после обследования в Губинском районном отделении Объединения судмедэкспертизы и паталогоанатомии министерства здравоохранения, тело еще одного альпиниста - Намина Низами оглы Буньятзаде было передано семье. Тело везут в Баку для захоронения.

*** 10:02

Губа. 17 мая. REPORT.AZ/ Тело еще одного погибшего в горах в Губинском районе альпиниста передано семье.

Как сообщает северное бюро Report, после обследования в Губинском районном отделении Объединения судмедэкспертизы и паталогоанатомии министерства здравоохранения, тело еще одного альпиниста - Бабура Вагиф оглы Гусейнова было передано семье. Тело везут в Баку для захоронения.

*** 09:57

Губа. 17 мая. REPORT.AZ/ Тело одного из альпинистов, оставшихся под снежной лавиной в Губинском районе, было передано семье.

Как сообщает северное бюро Report, тело члена Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Фариды Забиюлла гызы Джабраилзаде было обследовано в Губинском отделении Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения. После обследования тело было передано семье.

Тело Ф.Джабраилзаде везут в Баку для захоронения.

Отметим, что 26 декабря 2017 года в горной территории Губинского района пропали без вести члены Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Бабур Вагиф оглы Гусейнов, Намин Низами оглы Буньятзаде и Фарида Забиюлла гызы Джабраилзаде.

В результате поисков, проводимых с 27-го декабря 2017 года с участием бригады профессиональных спасателей министерства по чрезвычайным ситуациям и сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, 16 мая на территории поисковых работ было установлено место принадлежащей альпинистам палатки, обнаружены три тела (двое мужчин, одна женщина), а также принадлежащие альпинистам предметы.