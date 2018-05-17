Тела пропавших в Губе альпинистов доставлены в морг - ФОТО

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Губа. 17 мая. REPORT.AZ/ Тела пропавших альпинистов доставлены в морг Губинской центральной районной больницы.

Как сообщает северное бюро Report, тела пропавших альпинистов будут переданы для обследования в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

По словам сотрудников МЧС, пропавшие альпинисты были найдены в 6-ти км. от поисково-спасательного штаба.

Отметим, что 26 декабря 2017 года в горной территории Губинского района пропали без вести члены Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Бабур Вагиф оглы Гусейнов, Намин Низами оглы Буньятзаде и Фарида Забиюлла гызы Джабраилзаде.

В результате поисков, проводимых с 27-го декабря 2017 года по сей день с участием бригады профессиональных спасателей министерства по чрезвычайным ситуациям и сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, 16 мая на территории поисковых работ было установлено место принадлежащей альпинистам палатки, обнаружены три тела (двое мужчин, одна женщина), а также принадлежащие альпинистам предметы.