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    Тела пропавших в Губе альпинистов доставлены в морг - ФОТО

    Пропавшие альпинисты были найдены в 6-и км от поисково-спасательного штаба© Report

    Губа. 17 мая. REPORT.AZ/ Тела пропавших альпинистов доставлены в морг Губинской центральной районной больницы.

    Как сообщает северное бюро Report, тела пропавших альпинистов будут переданы для обследования в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения. 

    По словам сотрудников МЧС, пропавшие альпинисты были найдены в 6-ти км. от поисково-спасательного штаба.

    Отметим, что 26 декабря 2017 года в горной территории Губинского района пропали без вести члены Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Бабур Вагиф оглы Гусейнов, Намин Низами оглы Буньятзаде и Фарида Забиюлла гызы Джабраилзаде.

    В результате поисков, проводимых с 27-го декабря 2017 года по сей день с участием бригады профессиональных спасателей министерства по чрезвычайным ситуациям и сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, 16 мая на территории поисковых работ было установлено место принадлежащей альпинистам палатки, обнаружены три тела (двое мужчин, одна женщина), а также принадлежащие альпинистам предметы. 

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