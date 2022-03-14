Тела погибших в Харькове азербайджанца и членов его семьи остались на месте взрыва

Тела азербайджанца Эмина Махмудова и членов его семьи, погибших в результате попадания ракеты в их дом в селе Чиркун Харьковской области, остались лежать на месте взрыва.

Тела азербайджанца Эмина Махмудова и членов его семьи, погибших в результате попадания ракеты в их дом в селе Чиркун Харьковской области, остались лежать на месте взрыва.

Об этом Report сообщил брат Э.Махмудова Рамин Махмудов.

По его словам, тела Э.Махмудова, его жены и тещи не удается забрать с территории и похоронить: "Вот уже 10 дней, как их тела остаются на улице. Въезд в село, где они жили, ограничен. Мы хотели отвезти их тела в Азербайджан, но если это не удастся, хотим, чтобы их похоронили во дворе дома, где они жили. Из-за того, что сейчас там тяжелая ситуация и неизвестно, как долго она продлится, невозможно что-либо однозначно сказать".

5 марта в дом, где проживала семья Эмина Махмудова, попала ракета, в результате чего погибли хозяин дома, его жена и теща, трое детей Э.Махмудова выжили.