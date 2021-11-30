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Тела погибших при крушении военного вертолета доставлены в Баку

Тела погибших при крушении военного вертолета доставлены в Баку Тела погибших при крушении военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) на территории Хызинского района доставлены в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии в Баку.
Происшествия
30 ноября 2021 г. 17:28
Тела погибших при крушении военного вертолета доставлены в Баку
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Тела погибших при крушении военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) на территории Хызинского района доставлены в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии в Баку.

Как сообщает Report, после проведения экспертизы тела погибших будут переданы родным.

В результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 352.2 (Нарушение правил полета или подготовки к полету, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и другим статьям УК АР. Расследование уголовного дела взято генеральным прокурором под особый контроль.

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Версия на английском языке Bodies of military helicopter crash victims delivered to Baku
Версия на азербайджанском языке Hərbi helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olanların nəşi Bakıya gətirilib

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