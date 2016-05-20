Тела погибших при крушении азербайджанского самолета в Афганистане доставлены в Баку

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Тела семерых погибших членов экипажа грузового самолета Ан-12 авиакомпании Silk Way, потерпевшего аварию 18 мая в Афганистане, сегодня доставлены в Баку, после чего будет проведена необходимая судебно-медицинская экспертиза.

Об этом Report заявили в Государственной Администрации гражданской авиации Азербайджана.

Напомним, что разбившийся самолет был арендован у компании Silk Way для выполнения грузовых перевозок внутри Афганистана. Он прибыл в Двайер из Баграна (Афганистан) и направлялся в Мары (Туркменистан) на дозаправку. Груза на борту не было.

На борту самолета находились 9 членов экипажа, в состав которого входили пять граждан Азербайджана, три гражданина Украины и гражданин Узбекистана (капитан воздушного судна).

В результате катастрофы выжили двое граждан Украины - техники Ганжа Андрей и Алиев Рамзи. Их состояние оценивается как стабильно удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в Баку доставлены "черные ящики" с потерпевшего крушение самолета Ан-12, их состояние оценивается как удовлетворительное. Расшифровкой "черных ящиков" азербайджанская сторона будет заниматься совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Представители созданной Государственной Администрацией гражданской авиации Азербайджана комиссии продолжают работу на месте происшествия.