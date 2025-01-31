Тела четырех членов одной семьи нашли в доме в Стамбуле

В одном из домов в районе Эюпсултан Стамбула были обнаружены тела четырех членов одной семьи.

В одном из домов в районе Эюпсултан Стамбула были обнаружены тела четырех членов одной семьи.

Об этом Report сообщает со ссылкой на DHA.

"В доме в Эюпсултане были обнаружены тела четырех членов одной семьи", - говорится в материале агентства. Отмечается, что при первичном осмотре на телах были обнаружены огнестрельные ранения. Кроме того, было установлено, что один из членов семьи пропал.

По факту начато расследование.

Напомним, что аналогичный инцидент был зафиксирован в Конье, где в одном из домов были обнаружены тела четырех членов одной семьи.