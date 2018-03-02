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    Тела 24 погибших во время пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку доставлены в морг - ОБНОВЛЕНО

    Тела настолько обезображены, что установить личности погибших невозможно© Report

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Высокопоставленные лица Генпрокуратуры Азербайджана посетили Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии.

    Как сообщили Report в правоохранительных органах, доставленные в морг тела настолько обезображены, что установить личности погибших пока не представляется возможным.

    Перед моргом установлен пост полиции, вход и выход на территорию ограничен.

    11:11

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения доставлены 24 тела в связи с пожаром в Республиканском наркологическом центре в Баку.

    Об этом Report сообщили в Объединении.

    Отметим, что сегодня произошел пожар в здании Республиканского наркологического центра в Хатаинском районе Баку.

    Корреспонденты: Исмаил Насибли, Нурлан Мамедов

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