Тела 16 погибших во время пожара в Наркоцентре будут переданы сегодня их семьям

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Тела 16 из 25 погибших во время пожара в Республиканском наркологическом центре, будут переданы сегодня утром их семьям.

Как сообщает Report, это стало возможным после того, как родные погибших пришли в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и осмотрели трупы.

Сегодня в 9 утра, после соответствующей экспертизы, проведенной правоохранительными органами, их тела будут переданы родственникам.

Напомним, личность 9 погибших было установлено еще 3 марта, а тела их переданы родственникам.

Имена и фамилии опознанных 25 трупов пока не разглашаются.

Напомним, 2 марта в 06.10 в одноэтажном корпусе Республиканского наркологического центра, расположенного на территории Хатаинского района Баку, произошел пожар.

На место происшествия незамедлительно были привлечены живая сила и техника Государственной противопожарной службы МЧС, службы скорой помощи министерства здравоохранения, сотрудники органов прокуратуры и внутренних дел.

Охрана территории и беспрепятственная деятельность спасателей были обеспечены специальным полком быстрого реагирования МВД и сотрудниками Хатаинского районного управления полиции.

Благодаря оперативным мерам, из находившихся в корпусе 55 человек были спасены 30, из них трое размещены в Республиканском токсикологическом центре минздрава.

В 08.30 пожар был потушен, во время осмотра места пожара обнаружены тела 25 человек.

Генпрокуратурой незамедлительно было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР. Кроме того, создана следственно-оперативная группа в составе опытных сотрудников Генпрокуратуры, МЧС и МВД.

По итогам предварительного расследования, причиной пожара стали неполадки в электросети здания.