Экс-директор Наркологического центра: Открыть эвакуационную дверь не разрешили

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу арестованных в связи с пожаром в Наркологическом центре - бывшего директора учреждения Тельмана Мамедгасанова, инженера по охране труда и безопасности, ответственного за пожарную безопасность центра Махира Абдуллаева, обвиняемого в поджоге учреждения Магомеда Мамедова и его врача, завотделом Афет Мамедовой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева обвиняемый М.Мамедгасанов ответил на вопросы.

Он заявил, что через несколько минут после инцидента пришел в центр: "Я спросил у охранника, что случилось и есть ли подозреваемый. Он заявил, что Магомед Мамедов ведет себя подозрительно. Я посоветовал рассказать сотруднику прокуратуры обо всем, что ему известно".

Отвечая на вопросы потерпевшего лица, Т.Мамедгасанов заявил, что во время пожара эвакуационная дверь была закрыта: "Я сказал, что надо открыть дверь. Однако сотрудники МЧС не разрешили ее открывать. Когда я спросил почему, они ответили, что если дверь откроют, не все выйдут оттуда живыми. Конечно же, дверь должна была быть открытой. Но это не зависело от меня".

Очередное заседание суда назначено на 8 февраля.

Отметим, что 2 марта прошлого года в Баку в Республиканском наркологическом центре на территории Хатаинского района Баку произошел пожар.

Напомним, что с учетом проблем в состоянии здоровья заведующего отделом Азада Алекперова, уголовное дело в его отношении было передано в отдельное производство. Позже он скончался.