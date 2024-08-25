TƏBİB распространило информацию в связи со смертью кандидата в депутаты Насимана Ягублу

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) распространили информацию в связи с гибелью в ДТП кандидата в депутаты Насимана Ягублу.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) распространили информацию в связи с гибелью в ДТП кандидата в депутаты Насимана Ягублу.

Как сообщили Report в TƏBİB, Насиман Гара оглу Ягублу был госпитализирован в отделение скорой медицинской помощи Физулинской районной центральной больницы 25 августа около 18:30 после автомобильной аварии в Джебраильском районе.

Пациенту были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма грудной клетки, гемоторакс, перелом левой лучевой и берцовой костей со смещением, тупая травма брюшной полости, травматический шок.

"Несмотря на усилия врачей и медицинское вмешательство, спасти его жизнь не удалось, в 18:43 была констатирована смерть пациента", - отметили в объединении.