TƏBİB распространило информацию в связи со смертью кандидата в депутаты Насимана Ягублу

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) распространили информацию в связи с гибелью в ДТП кандидата в депутаты Насимана Ягублу.
Как сообщили
Пациенту были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма грудной клетки, гемоторакс, перелом левой лучевой и берцовой костей со смещением, тупая травма брюшной полости, травматический шок.
"Несмотря на усилия врачей и медицинское вмешательство, спасти его жизнь не удалось, в 18:43 была констатирована смерть пациента", - отметили в объединении.