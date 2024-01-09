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TƏBİB: При пожаре в Перинатальном центре один человек отравился дымом

TƏBİB: При пожаре в Перинатальном центре один человек отравился дымом В связи с пожаром в Республиканском перинатальном центре эвакуировано до 50 пациентов, включая новорожденных, беременных и родильниц.
Происшествия
9 января 2024 г. 06:12
TƏBİB: При пожаре в Перинатальном центре один человек отравился дымом

В связи с пожаром в Республиканском перинатальном центре эвакуировано до 50 пациентов, включая новорожденных, беременных и родильниц.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель департамента по связям с общественностью и маркетингу Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Замира Адилова.

"Проводится безопасная эвакуация проходящих лечение в соответствующем отделении больницы. В рамках мер безопасности осуществляется эвакуация новорожденных, беременных и родильниц в другие подведомственные TƏBIB медицинские учреждения. На данный момент эвакуировано до 50 пациентов (новорожденные, беременные и родильницы)", - уточнила она.

Во время инцидента получивших травм нет, один человек отравился дымом.

"Один человек, охранник Республиканского перинатального центра госпитализирован в Токсикологическое отделение Клинического медицинского центра в связи с отравлением дымом. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Руководство TƏBİB находится на месте происшествия", - отметила З.Адилова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTƏBİB: Perinatal Mərkəzdəki yanğında bir nəfər tüstüdən zəhərlənib

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