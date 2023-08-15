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TƏBİB: Пострадавшему в тяжелом ДТП в Баку блогеру оказывается необходимая помощь

TƏBİB: Пострадавшему в тяжелом ДТП в Баку блогеру оказывается необходимая помощь Известному видеоблогеру, пострадавшему в тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Баку, оказывается вся необходимая помощь.
Происшествия
15 августа 2023 г. 09:03
TƏBİB: Пострадавшему в тяжелом ДТП в Баку блогеру оказывается необходимая помощь

Известному видеоблогеру, пострадавшему в тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Баку, оказывается вся необходимая помощь.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Так, около 01:08 на станцию скорой и неотложной медицинской помощи города Баку, находящуюся в подчинении TƏBİB, поступил вызов в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим на территории Наримановского района, бригады были немедленно привлечены к месту происшествия.

В подведомственные TƏBİB медучреждения были эвакуированы пострадавшие в результате инцидента Ниджат Шакирли (29 лет) с диагнозом травматическая ампутация правой верхней конечности от локтя и Фахри Рустамов (23 года) с диагнозом резаная рана правой руки.

В настоящее время им оказывается соответствующая медицинская помощь.

В аварии зафиксирован случай доврачебной смерти.

Отметим, что пострадавший в ДТП Ниджат Шакирли является блогером, известным в социальных сетях как "Никосаягы".

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