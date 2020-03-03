TƏBİB о состоянии отравившихся членов семьи в Гобустане - ОБНОВЛЕНО - 2

Обнародовано состояние отравившихся крысином ядом в Гобустанском районе.

Как сообщили Report в пресс-службе Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), ребенок был прооперирован.

"Он помещен в отделение реанимации Клинического медицинского центра №1. В настоящее время он находится в критическом состоянии. Состояние здоровья других пострадавших остается стабильным тяжелым. Результаты лабораторных исследований пока не известны", - сказано в сообщении.

*** 13.19

Скончался один из членов семьи, отравившейся крысиным ядом в Гобустанском районе.

Как сообщила Report глава пресс-службы Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Равана Алиева, скончалась пожилая женщина (бабушка).

"После отравления у нее произошли определенные изменения в составе крови, что вызвало кровоизлияние в мозг, из-за чего она умерла. Что касается других членов семьи, то одного из отравившихся детей сейчас оперируют", - отметила она.

*** 09:47

В Гобустанском районе Азербайджана произошло массовое отравление.

Как сообщает Report, инцидент произошел вечером 2 марта.

Жители города Гобустан - Эльнур Амиль оглу Шыхалиев 1983 г.р., Гюльчичек Беркдемир гызы Шыхалиева 1986 г.р., Магомед Эльнур оглу Шыхалиев 2009 г.р., Кёнуль Эльнур гызы Шыхалиева 2006 г.р. и жительница Баку Гюльмина Гюльбаба гызы Шыхалиева 1956 г.р. отравились крысиным ядом.

Члены семьи были доставлены в отделение токсикологии Клинического медцентра №1.

По факту ведется расследование.