Тбилисский аэропорт закрыт из-за опасности взрыва, пассажиры эвакуированы - ОБНОВЛЕНО - 2

Тбилиси. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели в связи с эвакуацией пассажиров отложено 3 рейса.
Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на информационный центр аэропорта, это рейсы Тбилиси-Астана, Тбилиси-Тель-Авив и Тбилиси-Тегеран.
Эти рейсы будут осуществлены в ближайшее время.
Отметим, что в результате анонимного звонка в работе аэропорта возникла пауза. Полиция провела обыски в обоих терминалах воздушной гавани. Взрывное устройство не было обнаружено.Пассажирам было разрешено входить и выходить из обоих терминалов. Ведутся поиски человека, позвонившего в кол-центр 112.
***20:12
Министерство внутренних дел Грузии распространило информацию о вероятности наличия взрывного устройства в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели.
Как сообщает грузинское бюро Report, в сообщении министерства говорится о проведении в аэропорту поиско-спасательных мероприятий.
Сообщается, что после проведенных поисков станет известно, был ли звонок в Call-центр "112" ложным или нет.
***20:01
Тбилиси. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели сложилась чрезвычайная ситуация.
Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространил грузинский телеканал "Первый канал".
В Call-центр "112" поступил анонимный звонок о наличии в аэропорту подозрительной сумки.
Находившиеся в аэропорту пассажиры были эвакуированы, прибывших из других стран и городов лиц попросили не покидать самолеты.
На территории аэропорта продолжаются поиски взрывного устройства.
На месте происшествия полиция ведет расследование.
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