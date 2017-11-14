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    Тбилисский аэропорт закрыт из-за опасности взрыва, пассажиры эвакуированы - ОБНОВЛЕНО - 2

    МВД Грузии: В аэропорту ведутся поисково-спасательные мероприятия

    Тбилиси. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели в связи с эвакуацией пассажиров отложено 3 рейса.

    Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на  информационный центр аэропорта, это рейсы Тбилиси-Астана, Тбилиси-Тель-Авив и Тбилиси-Тегеран.

    Эти рейсы будут осуществлены в ближайшее время. 

    Отметим, что в результате анонимного звонка в работе аэропорта возникла пауза. Полиция провела обыски в обоих терминалах воздушной гавани. Взрывное устройство не было обнаружено.Пассажирам было разрешено входить и выходить из обоих терминалов. Ведутся поиски человека, позвонившего в кол-центр 112.

    ***20:12

    Министерство внутренних дел Грузии распространило информацию о вероятности наличия взрывного устройства в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели.

    Как сообщает грузинское бюро Report, в сообщении министерства говорится о проведении в аэропорту поиско-спасательных мероприятий.

    Сообщается, что после проведенных поисков станет известно, был ли звонок в Call-центр "112" ложным или нет.

    ***20:01

    Тбилиси. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели сложилась чрезвычайная ситуация.

    Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространил грузинский телеканал "Первый канал".

    В Call-центр "112" поступил анонимный звонок о наличии в аэропорту подозрительной сумки.

    Находившиеся в аэропорту пассажиры были эвакуированы, прибывших из других стран и городов лиц попросили не покидать самолеты.

    На территории аэропорта продолжаются поиски взрывного устройства.

    На месте происшествия полиция ведет расследование. 

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