Тбилисский аэропорт закрыт из-за опасности взрыва, пассажиры эвакуированы - ОБНОВЛЕНО - 2

Тбилиси. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели в связи с эвакуацией пассажиров отложено 3 рейса.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на информационный центр аэропорта, это рейсы Тбилиси-Астана, Тбилиси-Тель-Авив и Тбилиси-Тегеран.

Эти рейсы будут осуществлены в ближайшее время.

Отметим, что в результате анонимного звонка в работе аэропорта возникла пауза. Полиция провела обыски в обоих терминалах воздушной гавани. Взрывное устройство не было обнаружено.Пассажирам было разрешено входить и выходить из обоих терминалов. Ведутся поиски человека, позвонившего в кол-центр 112.

***20:12

Министерство внутренних дел Грузии распространило информацию о вероятности наличия взрывного устройства в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели.

Как сообщает грузинское бюро Report, в сообщении министерства говорится о проведении в аэропорту поиско-спасательных мероприятий.

Сообщается, что после проведенных поисков станет известно, был ли звонок в Call-центр "112" ложным или нет.

***20:01

Тбилиси. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели сложилась чрезвычайная ситуация.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространил грузинский телеканал "Первый канал".

В Call-центр "112" поступил анонимный звонок о наличии в аэропорту подозрительной сумки.

Находившиеся в аэропорту пассажиры были эвакуированы, прибывших из других стран и городов лиц попросили не покидать самолеты.

На территории аэропорта продолжаются поиски взрывного устройства.

На месте происшествия полиция ведет расследование.