 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Танкер врезался в особняк в Стамбуле - ФОТО

    Авария произошла около моста султана Мехмеда Фатиха на севере турецкого города

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Танкер Vitaspirit, шедший под флагом Мальты, врезался в расположенный на берегу пролива Босфор старый особняк в Стамбуле.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на CNN Turk.

    Авария произошла около моста султана Мехмеда Фатиха на севере турецкого города.

    По предварительным данным, причиной инцидента стало заклинившее рулевое оборудование танкера. На место прибыли суда береговой охраны, оттащившие танкер от здания.

    В результате инцидента пострадавших нет, однако особняку 18-го века, имевшему историческое значение, нанесен масштабный урон. На кадрах видео видно, что у него обрушилась часть стены и крыши.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi