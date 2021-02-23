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Таможенный комитет оштрафовал пивзавод Carlsberg Azerbaijan

Таможенный комитет оштрафовал пивзавод Carlsberg Azerbaijan В феврале 2017 года завод был переименован в Carlsberg Azerbaijan
Происшествия
23 февраля 2021 г. 12:31
Таможенный комитет оштрафовал пивзавод Carlsberg Azerbaijan

Государственный таможенный комитет Азербайджана составил административный протокол в отношении ООО Carlsberg Azerbaijan.

Как сообщает Report, протокол, составленный по статье 485.2 Кодекса об административных проступках (за непредставление краткой импортной декларации в случаях, установленных Таможенным кодексом, в электронном виде до ввоза товаров на таможенную территорию) направлен в Абшеронский районный суд для рассмотрения.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Шовкет Наджафовой.

Пивоваренный завод в городе Хырдалан, принадлежащий производственному объединению "Баку-Пиво", был сдан в эксплуатацию в 1969 году. В то время он был одним из шести крупнейших пивоваренных предприятий СССР.

В феврале 2017 года завод был переименован в Carlsberg Azerbaijan.

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Версия на азербайджанском языке Gömrük Komitəsi “Carlsberg Azerbaijan”ı cərimələdi

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