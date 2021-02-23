Таможенный комитет оштрафовал пивзавод Carlsberg Azerbaijan

Государственный таможенный комитет Азербайджана составил административный протокол в отношении ООО Carlsberg Azerbaijan.
Как сообщает Report, протокол, составленный по статье 485.2 Кодекса об административных проступках (за непредставление краткой импортной декларации в случаях, установленных Таможенным кодексом, в электронном виде до ввоза товаров на таможенную территорию) направлен в Абшеронский районный суд для рассмотрения.
Дело будет рассмотрено под председательством судьи Шовкет Наджафовой.
Пивоваренный завод в городе Хырдалан, принадлежащий производственному объединению "Баку-Пиво", был сдан в эксплуатацию в 1969 году. В то время он был одним из шести крупнейших пивоваренных предприятий СССР.
В феврале 2017 года завод был переименован в Carlsberg Azerbaijan.