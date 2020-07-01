Таможенный комитет составил административный протокол на "Вейсельоглу"

Государственный таможенный комитет составил административный протокол на ООО "Вейсельоглу".

Как сообщает Report, протокол, составленный в соответствии со статьей 485.2 (Неуведомление или недостоверное уведомление соответствующего органа исполнительной власти при ввозе или вывозе товаров и транспортных средств) Кодекса об административных проступках, направлен в Низаминский районный суд для рассмотрения.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Рауфа Ахмедова.

Компания "Вейсельоглу" приступила к деятельности в 1994 году как центр оптовой продажи, является компанией-продавцом, дистрибьютером и производителем. В 2001 году приступила к производству шоколада и карамели. В группу компаний входит шоколадная фабрика "Улдуз".