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    Таможенники провели операцию в торговых центрах “Бина” и “Сядяряк”

    По данному факту ведется расследование

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями Главного таможенного управления г. Баку Государственного таможенного комитета (ГТК) в ходе оперативных мер в торговых центрах “Бина” и “Сядяряк” обнаружили пиротехнические изделия в большом количестве.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе ГТК.

    Так, в ходе операции в указанных торговых центрах у продавцов изъято 53 200 единиц различных пиротехнических изделий.

    По данному факту ведется расследование.

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