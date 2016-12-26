Таможенники провели операцию в торговых центрах “Бина” и “Сядяряк”

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями Главного таможенного управления г. Баку Государственного таможенного комитета (ГТК) в ходе оперативных мер в торговых центрах “Бина” и “Сядяряк” обнаружили пиротехнические изделия в большом количестве.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ГТК.

Так, в ходе операции в указанных торговых центрах у продавцов изъято 53 200 единиц различных пиротехнических изделий.

По данному факту ведется расследование.