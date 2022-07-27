Таможенники пресекли транзит 802 кг наркотиков и психотропных веществ через Нахчыван

В первом полугодии 2022 года предотвращен транзит через территорию Нахчыванской Автономной Республики 802 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

В первом полугодии 2022 года предотвращен транзит через территорию Нахчыванской Автономной Республики 802 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Нахчыванской Автономной Республики, генерал-лейтенант таможенной службы Сахат Габиббейли.

Председатель комитета отметил, что таможенные органы автономной республики в указанном периоде собрали 18 миллионов манатов, выполнив бюджетное обязательство на 109 процентов. Объем собранных таможенных платежей увеличился на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За шесть месяцев текущего таможенными органами выявлен 101 факт административного и 9 фактов уголовного характера.