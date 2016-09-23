Таможенники пресекли незаконный ввоз 16 телефонов iPhone

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями Товузского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) на основе поступившей в отдел оперативной информации провели осмотр легкового автомобиля на таможенном посту “Сыныг Корпю”.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ГТК.

По информации, в ходе осмотра в карманах находившейся в автомобиле верхней одежды были обнаружены незадекларированные 16 мобильных телефонов iPhone, 11 коробок мобильных телефонов, 11 зарядных устройств и 11 наушников.

По данному факту ведется расследование.