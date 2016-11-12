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    Таможенники изъяли партию контрабандных сигарет

    По данному факту ведется расследование

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ На таможенном посту “Самур” Хачмазского таможенного управления был произведен таможенный досмотр управляемого гражданином Азербайджана транспортного средства, следовавшего из Российской Федерации в Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в ходе досмотра были обнаружены и изъяты спрятанные в салоне и багажнике автомобиля 17 400 штук контрабандных сигарет.

    По данному факту ведется расследование.

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