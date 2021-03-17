Таможенники Азербайджана обнаружили незаконно ввозимые в страну лекарства

По факту ведется расследование

На основании информации, поступившей в оперативный и следственный отдел Северного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, был задержан и проведен таможенный досмотр транспортного средства марки "Volvo", которым управлял гражданин России, въехавший на линию импортного таможенного контроля таможенного поста "Самур" с российского направления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГТК.

При досмотре в кабине транспортного средства были обнаружены 3 240 капсул лекарственных средств, не заявленных в таможенные органы, и 1 мобильный телефон марки "Iphone 11 Pro 64 GB".

По факту ведется расследование.