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Таможенники Азербайджана обнаружили незаконно ввозимые в страну лекарства

Таможенники Азербайджана обнаружили незаконно ввозимые в страну лекарства По факту ведется расследование
Происшествия
17 марта 2021 г. 13:09
Таможенники Азербайджана обнаружили незаконно ввозимые в страну лекарства

На основании информации, поступившей в оперативный и следственный отдел Северного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, был задержан и проведен таможенный досмотр транспортного средства марки "Volvo", которым управлял гражданин России, въехавший на линию импортного таможенного контроля таможенного поста "Самур" с российского направления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГТК.

При досмотре в кабине транспортного средства были обнаружены 3 240 капсул лекарственных средств, не заявленных в таможенные органы, и 1 мобильный телефон марки "Iphone 11 Pro 64 GB".

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Gömrükçülər ölkəyə qanunsuz gətirilən dərman preparatları aşkar edib

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