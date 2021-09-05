Талибы вновь отсрочили объявление нового правительства Афганистана

Движение "Талибан" вновь приняло решение перенести срок объявления состава нового правительства Афганистана.

Движение "Талибан" вновь приняло решение перенести срок объявления состава нового правительства Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Times of India.

"Объявление о новом правительстве и членах кабинета министров теперь будут сделано на следующей неделе", - заявил представитель талибов Забуилла Муджахид.

В свою очередь Халил Хаккани - член созданного "Талибаном" комитета, в задачу которого входит переговоры с различными группами афганского общества о создании нового правительства - указал, что "Талибан" мог бы сформировать правительство в одиночку, но "один "Талибан" не будет приемлем для мира". В результате, по его словам, талибы пытаются обеспечить присутствие всех групп и слоев афганского общества в будущем правительстве.

Также он сказал, что в состав нового правительства войдут выразившие поддержку талибам экс-премьер Афганистана Гульбеддин Хекматияр и брат бежавшего из страны президента Афганистана Ашрафа Гани.