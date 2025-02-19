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Талгат Ластаев: По делу о крушении самолета AZAL проводят техэкспертизы

Талгат Ластаев: По делу о крушении самолета AZAL проводят техэкспертизы Специалисты в рамках расследования авиакатастрофы лайнера AZAL проводят технические экспертизы, власти ждут их результатов.
Происшествия
19 февраля 2025 г. 11:16
Талгат Ластаев: По делу о крушении самолета AZAL проводят техэкспертизы

Специалисты в рамках расследования авиакатастрофы лайнера AZAL проводят технические экспертизы, власти ждут их результатов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.

"Сейчас идет период экспертиз. Есть определенные технические экспертизы, которые занимают время. Сейчас вот в процессе… Мы ждем их результатов", - сказал он, добавив, что эксперты из разных стран, расследующие авиакатастрофу, находятся друг с другом на постоянной связи.

Ластаев отметил, что Минтранспорта Казахстана не может комментировать больше, чем изложено в предварительном отчете о крушении AZAL. Он попросил дождаться окончательного отчета комиссии по расследованию авиакатастрофы, который ожидается до конца 2025 года.

"Я думаю, что в рамках этой работы никаких секретов нет. Как страна, которая ответственна за проведение расследования данного крушения, мы во главу угла берем именно объективность и прозрачность. Это основные принципы, по которым проводится расследование. Для того, чтобы в первую очередь не допустить повторения таких ситуаций в будущем", - отметил он.

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