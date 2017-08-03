Талех Багиров переведен в Гобустанскую тюрьму

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Арестованные по нардаранскому делу председатель организации "Движения мусульманского единства" Талех Багиров, заместитель председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуад Гахраманлы, Аббас Гусейнов и другие были этапированы.

Об этом Report сообщил адвокат Немат Керимли.

По его словам, Т. Багиров и А. Гусейнов переведены в Гобустанскую тюрьму. Ф. Гахраманлы этапирован в учреждение отбывания наказания №10. Остальные 15 человек также были переведены в другое место заключения.

Отметим, что 26 ноября 2015 года министерство внутренних дел провело спецоперацию в поселке Нардаран. В результате операции были задержаны несколько членов преступной группировки во главе с Талехом Багировым - Расим Мирза Баба оглу Джабраилов, Закир Тапдыг оглу Мустафаев, Джаббар Амирхан оглу Джаббаров, Джахад Бала Гусейн оглу Бабакишизаде, Шамиль Адиль оглу Абдулалиев, Агиль Азер оглу Исмаилов, Рамин Магеррам оглу Ярыев, Аббас Абдулрахман оглу Гулиев, Ибрагим Мамед оглу Худавердиев, Этибар Расим оглу Исмаилов, Бахруз Рахиб оглу Аскеров, Али Хасрат оглу Нуриев, Алибала Джавад оглу Велиев, Фархад Насреддин оглу Балаев, Аббас Хафиз оглу Тагизаде и Аббас Мамедбагир оглу Гусейнов. В их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца, в последующем срок меры пресечения был продлен. Они обвиняются по статьям 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.12, 29, 120.2.1, 29, 120.2.3, 29, 120.2.4, 29, 120.2.7, 29, 120.2.12, 28, 214.2.1, 28, 214.2.3, 214-2, 220.2, 228.3, 278, 279.1, 283.2.3 и 315.2 УК.

Фуад Гахраманлы был допрошен 8 декабря в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры. Затем Следственное управление подало представление в Насиминский районный суд для избрания в отношении Ф. Гахраманлы меры пресечения в виде ареста. По решению суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. В его отношении выдвинуты обвинения по ст. 220.2 (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами), ст. 281.1 (публичные призывы к насильственному захвату власти) и ст. 283.2.1 (враждебная деятельность против Азербайджана, пособничество иностранному государству и его представителям, а также подстрекательство к беспорядкам, нарушению общественной безопасности и неповиновению граждан) УК.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Талех Багиров осужден на 20 лет лишения свободы, Аббас Гусейнов - на 20 лет, Фуад Гахраманлы - на 10 лет, Расим Джабраилов - на 17 лет, Закир Мустафаев, Джаббар Джаббаров - к 19 годам, Джахад Бабакишизаде, Шамиль Абдулалиев, Агиль Исмаилов, Рамин Ярыев - на 10 лет каждый, Аббас Гулиев, Ибрагим Худавердиев, Этибар Исмаилов, Бахруз Аскеров, Али Нуриев, Алибала Велиев, Фархад Балаев, Аббас Тагизаде - на 14,5 лет лишения свободы. Не согласившись с приговором, осужденные подали апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу.