Такси заполнили автобусные остановки - ФОТО

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Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В Баку на кругу на пересечении улиц Джавадхана и Гусейнбалы Алиева (около станции метро "Мемар Аджеми") автобусные остановки заняты такси.

Как сообщает Report, несмотря на установку Бакинским транспортным агентством (БТА) новых знаков автобусных остановок и созданию новых стоянок такси, на местах правилам не следуют.

Как сообщил Report завсектором по связям с общественностью БТА Маис Агаев, агентство постоянно реализует необходимые инфраструктурные проекты, которые создают условия для нормальной деятельности общественного транспорта: "Наши сотрудники в течение дня осматривают названное место. При виде в обозначенных местах припаркованных такси, естественно, занимаются разъяснением им требований законодательства. Либо сообщают сотрудникам дорожно-патрульной службы. Во всех случаях необходима ответственность людей. Водители такси должны знать, что для них выделено специальное место и останавливаться там".

Начальник отделения Управления государственного дорожной полиции Главного управления полиции г. Баку, полковник полиции Вагиф Асадов в разговоре с Report еще раз напомнил, что нарушающие предусмотренные законом правила остановки и стоянки водители штрафуются на 40 манатов.

По его словам, в отношении нарушивших эти правила водителей всегда принимаются меры, составляются протоколы: "Однако для достижения результата СМИ тоже должны участвовать в этой пропаганде, чтобы они подействовали на сознание водителей такси. С 26 мая по сей день за требования остановки и стоянки составлено около 3000 административных протоколов. 800 из них были в отношении водителей, занявших автобусные остановки, либо занимавшихся перевозкой людей и услугой такси. Исследование показало, что одному и тому же водителю за неделю в различных местах выписывают 2-3 протокола".

"Водитель говорит, что зарабатывает свой хлеб. Однако зарабатывать хлеб, переходя дорогу другим – это нарушение закона и равнодушие к участникам движения. Это также приводит к таким проступкам, как посадка и высадка пассажиров автобусами на линии движения, сужению дороги и др.", - добавил В. Асадов.

Начальник отделения добавил, что водители такси в большинстве случаев нарушают правила остановки и стоянки у станций метро "Нефтчиляр", "Ахмедли", "Мемар Аджеми", "Халглар Достлугу ", "Иншаатчылар".

Напомним, что два дня назад для устранения хаотичного движения транспортных средств, в том числе пассажирских автобусов и такси на данной территории БТА вновь приняло меры. На кругу на пересечении улиц Джавадхана и Гусейнбалы Алиева линии остановок были еще раз покрашены и установлены соответствующие знаки. На территории также определили места стоянок такси, чтобы они не препятствовали въезду и выезду автобусов с остановок.