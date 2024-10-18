Таги Ахмедов скончался

Скончался бывший председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Таги Ахмедов.

Скончался бывший председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Таги Ахмедов.

Как передает Report , об этом сообщили его родственники.

Напомним, что Т.Ахмедов родился 1 февраля 1949 года в селе Юхары Ремешин (ныне Гюней Гышлаг) Шахбузского района Нахчыванской АР, в 1965 году окончил Нахчыванский сельскохозяйственный техникум, в 1977 году - Азербайджанский политехнический институт, в 1987 году - Азербайджанский инженерно-строительный институт.

С 1965 года начал трудовую деятельность в качестве рабочего на заводе "Бадамлы", в 1970-1994 годах - тоннельным рабочим, старшим мастером тоннеля, начальником дистанции в службе тоннельных сооружений и пути Бакинского метрополитена, в 1994-1998 годах - начальником службы тоннельных сооружений, в 1998-2014 годах - начальником Бакинского метрополитена, в 2014-2022 годах - заместителем председателя, а затем председателем Ясамальской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан".

Был награжден нагрудными знаками "Почетный железнодорожник", "Ветеран Бакинского метрополитена", орденом "Шохрет" и почетным званием и знаком "Заслуженный инженер", медалью имени академика Юсифа Мамедалиева за заслуги в экономическом развитии страны и вклад в азербайджанскую науку.