Сыновья Хосни Мубарака арестованы за финансовые махинации

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Каирский суд вынес решение об аресте обоих сыновей экс-президента Египта Хосни Мубарака. 57-летнего Алаа Мубарака и 54-летнего Гамаля Мубарака, которые являются единственными детьми бывшего президента и его жены Сюзанны, обвиняют в биржевых махинациях. Сообщается, что в годы правления своего отца они использовали инсайдерскую информацию о намерениях властей и крупных корпораций по покупке или продаже акций тех или иных компаний и совершали биржевые операции при помощи подставных фирм. Сами Алаа и Гамаль Мубараки свою вину отрицают. После ареста двух сыновей бывшего лидера суд в качестве меры пресечения отправил их в следственный изолятор в окрестностях Каира, где они будут дожидаться судебного разбирательства, которое назначено на 20 октября.

Старший из сыновей, Алаа, не участвовал в политике и занимался только бизнесом. Младшего же, Гамаля, многие политологи считали возможным преемником Хосни Мубарака. Однако в начале 2011 года после массовых протестов в стране Хосни Мубарак был вынужден сложить с себя президентские полномочия. Позже его судили за коррупцию и приговорили к трем годам лишения свободы.