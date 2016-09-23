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    Сын сотрудницы международной организации в Барде скончался в результате несчастного случая - ФОТО

    Покойный был женат и имел 3 детей

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Вынужденный переселенец из Агдамского района Джейхун Мамедов, проживающий в Барде, скончался в результате несчастного случая.

    Об этом Report сообщили родственники покойного.

    Согласно информации, вчера вечером Дж.Мамедова 1976 года рождения ударило током, когда он монтировал электрические кабели в хлеве для скота. Он скончался на месте. 

    Отметим, что покойный был женат и имел 3 детей. Мать покойного Атраба Мамедова является экспертом по оказанию психологической помощи семьям беженцев и вынужденных переселенцев, а также без вести пропавших лиц Международного комитета Красного Креста (МККК).

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