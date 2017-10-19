Сын руководителя пресс-службы Главного управления полиции города Баку не подавал апелляционной жалобы из постановления суда

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Из постановления суда касательно крайней меры пресечения - ареста, избранной в отношении Арифа Рагимова, обвиняемого в совершении в Сабаильском районе ДТП, в результате которого погибли 2, были ранены 3 человека, апелляционная жалоба не подана.

В заявлении Report отец А.Рагимова, руководитель пресс-службы Главного управления полиции города Баку Галиб Ариф (Рагимов) подтвердил информацию.

Так, из постановления Сабаильского районного суда не было обращено в Бакинский апелляционный суд.

Отметим, что согласно распространенной министерством внутренних дел (МВД) официальной информации, 7 сентября этого года в 16:00 на территории Сабаильского района житель столицы Ариф Рагимов за рулем автомобиля марки "Subaru" столкнулся с припаркованным на обочине дороги автомобилем "Toyota Prado" жителя Баку Сеймура Мамедова и потеряв управление, врезался в автомобиль марки "Opel" жителя Лерикского района Физули Мамиева.

Ф.Мамиев и его пассажир, земляк Кямал Мамедов погибли на месте ДТП, другие 2 его пассажира, а также А.Рагимов и его пассажир госпитализированы. После оказания А.Рагимову первой медицинской помощи, его выписали.

Затем в его отношении было возбуждено уголовное дело и решением Сабаильского районного суда избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Напомним, что авария произошла в момент возвращения А.Рагимова из расположенного на прибрежье центра отдыха.