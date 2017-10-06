Сын Искандера Джавадова задержан за автохулиганство - ФОТО

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Сына бывшего футболиста Искандера Джавадова задержали за автохулиганство.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Насиминском районе столицы.

Так, автомобиль марки BMW с государственным регистрационным знаком 10 HB 009, управляемый Джавадом Искандер оглу Джавадовым, проехал на красный свет светофора. Водитель был задержан сотрудниками Дорожно-патрульной службы. Стало известно, что Дж.Джавадов различными способами регулярно нарушал правила дорожного движения.

Водитель Дж.Джавадов был привлечен к административной ответственности. Автомобиль был помещен на штрафстоянку. Дж.Джавадов дал показания и был оштрафован, после чего был отпущен.