Сын Ильхамы Гулиевой задержан в результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел прокомментировало задержание сына покойной народной артистки Ильхамы Гулиевой Орхана Надирова.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, Орхан Ахмед оглу Надиров, находившийся в розыске по уголовному делу по статье 178.3.2 (мошенничество, в крупном размере), возбужденному в отношении него следственным отделом Бинагадинского районного отделения полиции, был задержан вчера в результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий.

Сообщается, что в полицию от граждан поступила жалоба на О. Надирова: "В результате следствия вопрос будет разъяснен. В настоящее время в отношении него продолжаются следственные мероприятия".

Напомним, что И. Гулиева скончалась 25 февраля 2016 года в возрасте 73 лет. Имя О. Надирова и ранее упоминалось в связи с мошенничеством.